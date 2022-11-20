Товар в корзине. Перейти
Стул Ажен, кремовый - фото 1Стул Ажен, кремовый - фото 2Стул Ажен, кремовый - фото 3Стул Ажен, кремовый - фото 4Стул Ажен, кремовый - фото 5Стул Ажен, кремовый - фото 6

Стул Ажен, кремовый

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Аврилле, серый
Стул Аврилле, серый
Следующий Стул Ажен, серый
Стул Аврилле, серый

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 2 шт

Вес 12,66 кг
Объем 0,174 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
133Хит

Стул Изо

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
14

Кресло Комфорт

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Кресло КС-2

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
14

Кресло Регал

Кресло РойНастоящее фото товара Кресло Рой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Кресло Рой

Настоящее фото товара Кресло Хокер, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
14

Кресло Хокер

Кресло ЭмирНастоящее фото товара Кресло Эмир, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
15

Кресло Эмир

Кресло ЮпитерНастоящее фото товара Кресло Юпитер, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
13

Кресло Юпитер

Кресло АркадияНастоящее фото товара Кресло Аркадия, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена
6

Кресло Аркадия

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
7

Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино

Настоящее фото товара Стул Текс, каркас черный / Пегас капучино, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
13

Стул Текс, каркас черный / Пегас капучино

Стул Line 1900Настоящее фото товара Стул Line 1900, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
9

Стул Line 1900

Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный

В наличии 5 шт.
Стул прозрачный X-Treme S прозрачныйНастоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
7

Стул прозрачный X-Treme S прозрачный

В наличии 9 шт.
Стул William с подлокотниками ромб, бархат пудровыйНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками ромб, бархат пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
15

Стул William с подлокотниками ромб, бархат пудровый

Стул с подлокотниками Barrie, кожа капучиноНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Barrie, кожа капучино, произведённого компанией ChiedoCover
29 900
Оптовая цена
12

Стул с подлокотниками Barrie, кожа капучино

Другие товары из разделаофисная мебель
Стул Ажен,белыйНастоящее фото товара Стул Ажен,белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
14

Стул Ажен,белый

Стул Азбрук, серыйНастоящее фото товара Стул Азбрук, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
5

Стул Азбрук, серый

В наличии 30 шт.
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1