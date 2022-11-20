Характеристики товара
Описание
Материал сиденья: Экокожа (PU)
Материал каркаса: Хромированный металл
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Размеры сиденья внутренние Ш*Г: 40cm*33cm
Размеры стула общие Ш*Г: 53cm*47cm
Высота сиденья от пола: 61-81cm
Высота стула общая: 76-96cm
Высота спинки: 17cm
Диаметр основания: 385mm
Вес стула нетто: 7.6kg
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 15.2
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.116
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина470 мм
- Вес7.6 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка120 кг