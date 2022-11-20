Характеристики товара
Описание
Материал сиденья: экокожа глянцевая (SPU)
Материал каркаса: на выбор
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см: 43*36
Размеры стула общие Ш*Г, см: 43*42
Высота сиденья от пола, см: 61-82
Высота спинки, см: 33
Диаметр основания, мм: 385
Вес стула нетто, кг: 7,4
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 15.8
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.113
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина360 мм
- Вес7.4 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка120 кг