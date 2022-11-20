Барный стул Роки черная кожа

9 оценок

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Барный стул Роки черная кожа

4.2
6 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: Экокожа (PU)
Материал каркаса: Хромированный металл
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Размеры сиденья внутренние Ш*Г: 38cm*36cm
Размеры стула общие Ш*Г: 54cm*55cm
Высота сиденья от пола: 62-84cm
Высота стула общая: 82-106cm
Высота спинки: 22cm
Диаметр основания: 415mm
Вес стула нетто: 10kg
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 20.0
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.134

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Основные характеристики

  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина540 мм
  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120 кг

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