Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке: 1 шт
Вес 17,76 кг
Объем 0,188
Основные характеристики
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Количество в упаковке: 1 шт
Вес 17,76 кг
Объем 0,188
Стул Авранш, черный
Стул Аврилле, кремовый
Стул Аврилле, черный
Стул Агно, экокожа коричневая
Стул Агно, экокожа кремовая
Стул Агно, экокожа серая
Стул Агно, экокожа белая
Стул Агонданж, коричневый
Стул Агонданж, черный
Стул Ажемо, белый
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд
Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона
Стул SMILE (НА ПРУТКЕ)
Стул «Apriori NS» (id 300)
Обеденный стул Чико, кремовый