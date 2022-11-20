Товар в корзине. Перейти
Стул Аверм, белый - фото 1Стул Аверм, белый - фото 2Стул Аверм, белый - фото 3Стул Аверм, белый - фото 4Стул Аверм, белый - фото 5

Стул Аверм, белый

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Аверм, кремовый
Стул Аверм, кремовый
Следующий Стул Авранш, черный
Стул Аверм, кремовый

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 1 шт

Вес 17,76 кг
Объем 0,188

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Стул Авранш, черныйНастоящее фото товара Стул Авранш, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена
9

Стул Авранш, черный

В наличии 13 шт.
Стул Аврилле, кремовыйНастоящее фото товара Стул Аврилле, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена
14

Стул Аврилле, кремовый

В наличии 30 шт.
Стул Аврилле, черныйНастоящее фото товара Стул Аврилле, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена
12

Стул Аврилле, черный

В наличии 30 шт.
Стул Агно, экокожа коричневаяНастоящее фото товара Стул Агно, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
9

Стул Агно, экокожа коричневая

Стул Агно, экокожа кремоваяНастоящее фото товара Стул Агно, экокожа кремовая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
15

Стул Агно, экокожа кремовая

Стул Агно, экокожа сераяНастоящее фото товара Стул Агно, экокожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
8

Стул Агно, экокожа серая

В наличии 30 шт.
Стул Агно, экокожа белаяНастоящее фото товара Стул Агно, экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
6

Стул Агно, экокожа белая

Стул Агонданж, коричневыйНастоящее фото товара Стул Агонданж, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
15

Стул Агонданж, коричневый

В наличии 13 шт.
Стул Агонданж, черныйНастоящее фото товара Стул Агонданж, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
11

Стул Агонданж, черный

В наличии 3 шт.
Стул Ажемо, белыйНастоящее фото товара Стул Ажемо, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
7

Стул Ажемо, белый

Другие товары из разделаофисная мебель
Стул Ажемо, кремовыйНастоящее фото товара Стул Ажемо, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
12

Стул Ажемо, кремовый

В наличии 4 шт.
Стул Ажемо, черныйНастоящее фото товара Стул Ажемо, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
6

Стул Ажемо, черный

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
14

Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый

Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
15

Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
15

Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона

Стул SMILE (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
7

Стул SMILE (НА ПРУТКЕ)

Настоящее фото товара Стул «Apriori NS» (id 300), произведённого компанией ChiedoCover
21 890
Оптовая цена
7

Стул «Apriori NS» (id 300)

Обеденный стул Чико, кремовыйНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
12

Обеденный стул Чико, кремовый