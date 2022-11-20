Характеристики товара
Описание
Конструкция:
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Каркас металлический хромированный
Подлокотники хромированные с кожаными накладками
Материал обивки: кожа PU
Цвет: бежевый
Ограничение по весу: 120 кг
Характеристики:
Обивка Кожа PU
Подлокотники Хромированный металл с кожаными накладками
Механизм качания Топ-ган
Крестовина Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Цвет Бежевый
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 63x68x126 см
Высота спинки 68 см
Высота от пола до сиденья 48-58 см
Ширина сиденья 52 см
Глубина сиденья 53 см
Габариты коробки 82x30x65 см
Объем коробки 0,16
Высота кресла 116-126 см
Основные характеристики
- Высота1260 мм
- Ширина680 мм
- Глубина630 мм
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветбежевый