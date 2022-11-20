Барный стул Camp красная кожа

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Барный стул Camp красная кожа

4.2
3 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Барный стул Camp
Барный стул Camp
Следующий Барный стул Green коричневая кожа
Барный стул Green коричневая кожа

Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: Экокожа (PU)
Материал каркаса: Хромированный металл
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Размеры сиденья внутренние Ш*Г: 33cm*33cm
Размеры стула общие Ш*Г: 33cm*33cm
Высота сиденья от пола: 61-82cm
Высота стула общая: 61-82cm
Диаметр основания: 385mm
Вес стула нетто: 6kg
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 12.4
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.065

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина330 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина330 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120 кг

С этим товаром покупают

Стул КантриНастоящее фото товара Стул Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
12

Стул Кантри

Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
10

Стул Кантри, без подушки

Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк белый/ голубой

Стул пластиковый Cross, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Cross, белый

Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Cross, бежевый

Стул Кроссбэк, береза/ белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк, береза/ белый

Другие товары из раздела

Барный стул Green серая кожаНастоящее фото товара Барный стул Green серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
14

Барный стул Green серая кожа

В наличии 29 шт.
Барный стул Skat бежевыйНастоящее фото товара Барный стул Skat бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
5

Барный стул Skat бежевый

В наличии 41 шт.
Барный стул Skat белыйНастоящее фото товара Барный стул Skat белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
7

Барный стул Skat белый

В наличии 43 шт.
Барный стул Skat черныйНастоящее фото товара Барный стул Skat черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
10

Барный стул Skat черный

В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул барный Rainbow, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
12

Стул барный Rainbow

Настоящее фото товара Стул барный Color, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
12

Стул барный Color