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Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)

Артикул: CH-059-805
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

PLUTO – коллекция с современным дизайном
Эргономичные и стильные, они обладают рядом неоспоримых достоинств, которые предоставляют пользователю изысканность и комфорт. Благодаря изящности и легкости конструкции, стул гармонично вписываются в любой интерьер.
Данная модель прекрасно подойдет для обучающих центров, актовых залов, аудиторий, зон ожидания, детских развлекательных центров. Стул легко стопируется по 6 штук. В данной модели предусмотрен вариант установки мягкого сиденья, что делает его еще более комфортным и удобным
Благодаря использованию высококачественных материалов стулья долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.

Стул доступен для заказа в 6 различных цветах пластика.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина495 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Материалпластик
  • Цветжелтый, серебряный

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