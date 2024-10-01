Характеристики товара
Описание
PLUTO – коллекция с современным дизайном
Эргономичные и стильные, они обладают рядом неоспоримых достоинств, которые предоставляют пользователю изысканность и комфорт. Благодаря изящности и легкости конструкции, стул гармонично вписываются в любой интерьер.
Данная модель прекрасно подойдет для обучающих центров, актовых залов, аудиторий, зон ожидания, детских развлекательных центров. Стул легко стопируется по 6 штук. В данной модели предусмотрен вариант установки мягкого сиденья, что делает его еще более комфортным и удобным
Благодаря использованию высококачественных материалов стулья долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Стул доступен для заказа в 6 различных цветах пластика.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина505 мм
- Глубина495 мм
- Высота825 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Материалпластик
- Цветжелтый, серебряный