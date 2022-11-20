Товар в корзине. Перейти
Стул Челси черный / зеленый - фото 1Стул Челси черный / зеленый - фото 2Стул Челси черный / зеленый - фото 3Стул Челси черный / зеленый - фото 4Стул Челси черный / зеленый - фото 5Стул Челси черный / зеленый - фото 6

Стул Челси черный / зеленый

Артикул: CH-035-335
41 оценка
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Челси черный / синий
Стул Челси черный / синий
Следующий Стул Сиолим сливовый / кремовый / черный глянец
Стул Челси черный / синий

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес5.45 кг
  • Объем0.11 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул Вольтер французский ДогНастоящее фото товара Стул Вольтер французский Дог, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
46

Стул Вольтер французский Дог

Распродажа
Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, ножки черныеНастоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59013
9 790 ₽
94

Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, ножки черные

Настоящее фото товара Стул Престиж Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
58

Стул Престиж Люкс

Настоящее фото товара Стул Тюльпан на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
131

Стул Тюльпан на металлокаркасе

Распродажа
Стул Кензи темно-серыйНастоящее фото товара Стул Кензи темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19735
14 090 ₽Оптовая цена
82

Стул Кензи темно-серый

В наличии 35 шт.
Кресло Кэрол пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Кэрол пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена
47

Кресло Кэрол пыльно-розовый

Кресло Кэрол синийНастоящее фото товара Кресло Кэрол синий, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена
56

Кресло Кэрол синий

Распродажа
Стул Ники синийНастоящее фото товара Стул Ники синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99056
19 990 ₽Оптовая цена
61

Стул Ники синий

Мягкий стул КассиопеяНастоящее фото товара Мягкий стул Кассиопея, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
97

Мягкий стул Кассиопея

Мягкий стул ДугласНастоящее фото товара Мягкий стул Дуглас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
75

Мягкий стул Дуглас

С этим товаром покупают

Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от51 590
Оптовая цена
45

Стол обеденный Креола

В наличии 15 шт.
Сундук GRANDНастоящее фото товара Сундук GRAND, произведённого компанией ChiedoCover
от42 690
Оптовая цена
30

Сундук GRAND

Настоящее фото товара Стул 239 микровелюр синий/ ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена
88

Стул 239 микровелюр синий/ ножки белые

Кресло пластиковое Air XL, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
37

Кресло пластиковое Air XL, белый

В наличии 23 шт.

Другие товары из раздела по расположению

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
41

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
30

Кресло игровое VIKING-11, синее

Распродажа
Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
45

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

В наличии 57 шт.
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
139

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый