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Настоящее фото товара Стул Frankfurt голубой велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Frankfurt голубой велюр
26 оценок
4 39057
9 990 ₽
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Стул Frankfurt голубой велюр - фото 1Стул Frankfurt голубой велюр - фото 2Стул Frankfurt голубой велюр - фото 3Стул Frankfurt голубой велюр - фото 4
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Стул Frankfurt голубой велюр

Артикул: CH-013-316
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаконичная модель стула Франкфурт подходит для дополнения интерьера кухни или обеденной зоны. Спинка и сиденье выполнены из нежного и бархатистого велюра. Ножки изготовлены из натурального и прочного материала - массива бука.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес4.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветголубой, синий
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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