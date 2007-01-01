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Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ - BLACK) - фото 1
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Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ - BLACK)

Артикул: CH-059-804
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Благодаря лаконичному дизайну стул идеально впишется в любой интерьер.
Данная модель прекрасно подойдет для фудкортов, баров, кафе, ресторанов, а также обучающих центров, актовых залов, аудиторий, офиса, зон ожидания. Стул легко стопируется по 10 штук. Дополнительно Стул Q5, может быть, оснащен хромированными соединительными креплениями, позволяющими устанавливать стулья в ряд в конференц-залах, амфитеатрах, классах, аудиториях.
В данной модели предусмотрен вариант установки мягкого сиденья, что делает его еще более комфортным и удобным.

Стул может быть, выполнен на пяти вариантах каркаса, в том числе вариант со столиком и доступен для заказа в 4 различных цветах пластика

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота795 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Материалпластик
  • Цветжелтый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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