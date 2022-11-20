Угловая плетёная секция «Вояж» может использоваться как самостоятельный объект в виде кресла, так и в ансамбле с другими предметами из той же коллекции. Например, путем комбинирования секции и пуфа вы получите комфортабельное спальное место, а если приставите такую секцию к угловому дивану, получите полноценный диван с двумя удобными подлокотниками.
Центральная секция Лаунж Box
Угловая секция Лаунж Box
Угловая секция Лаунж
Комплект для отдыха Терраса на 4 персоны
Комплект для отдыха Терраса на 8 персоны
Комплект для отдыха Веранда на 4 персоны
Комплект для отдыха Вояж на 4 персоны
Комплект для отдыха Вояж на 5 персоны
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Плетеное стул-кресло Пеланги К браун