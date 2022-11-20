Угловая секция Вояж

15 оценок

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Угловая секция Вояж

4.5
36 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Центральная секция Вояж
Центральная секция Вояж
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Центральная секция Лаунж

Характеристики товара

Описание

Угловая плетёная секция «Вояж» может использоваться как самостоятельный объект в виде кресла, так и в ансамбле с другими предметами из той же коллекции. Например, путем комбинирования секции и пуфа вы получите комфортабельное спальное место, а если приставите такую секцию к угловому дивану, получите полноценный диван с двумя удобными подлокотниками.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Вес13 кг
  • Глубина780 мм
  • Цветсерый
  • Материалротанг
  • Ширина780 мм
  • Высота до сиденья380/480 мм

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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