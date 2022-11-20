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Стул Элайджа, голубой - фото 1

Стул Элайджа, голубой

Артикул: CH-051-072
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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