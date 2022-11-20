Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветголубой, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Диана велюр оранжевый
Стул обеденный Batista, мятный
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул Рансол серый / черный глянец
Стул полубарный Dave латте
Стул полубарный Leo кофейный
Стул Paola зеленый с жаккардом
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом
Стул Bruno винный
Стул Вертекс 20мм
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Браун 20мм, синий жаккард
Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл
Стул Gabi LUX велюр серый
Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем
Стул Венето, молочный