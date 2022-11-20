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Стул обеденный Olav оливковый x2

Артикул: CH-050-068
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Набор из двух стульев OLAV. Обеденный стул OLAV изготовлен из массива гeвеи – каучукового дерева, растущего в Юго-Восточной Азии. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры. Мягкое сиденье, эргономичная спинка и подлокотники обеспечат комфортную посадку. Дизайн изделия позволяет органично вписать его в большинство современных интерьеров, от популярного сегодня скандинавского до неоклассики. Деревянный обеденный стул – беспроигрышный вариант для обустройства гостиных, столовых, кухонь в экостиле.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 69*53.5*18.5
Вес брутто: 16,8 кг.
Объем: 0,060


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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота670 мм
  • Вес7.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветзеленый, коричневый
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки535 мм
  • Глубина упаковки185 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки16.80 кг

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