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Стул Gawaii, букле Stella crystal, ножки металл черный муар - фото 1Стул Gawaii, букле Stella crystal, ножки металл черный муар - фото 2Стул Gawaii, букле Stella crystal, ножки металл черный муар - фото 3Стул Gawaii, букле Stella crystal, ножки металл черный муар - фото 4Стул Gawaii, букле Stella crystal, ножки металл черный муар - фото 5Стул Gawaii, букле Stella crystal, ножки металл черный муар - фото 6Стул Gawaii, букле Stella crystal, ножки металл черный муар - фото 7Стул Gawaii, букле Stella crystal, ножки металл черный муар - фото 8Видеообзор: Стул Gawaii - видео 9

Стул Gawaii, букле Stella crystal, ножки металл черный муар

Артикул: CH-052-661
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Обивкабукле Stella crystal
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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Фото с производства

Фотография товара Стул C10 букле, ножки металл от компании ChiedoCover.
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