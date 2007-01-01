Характеристики товара
Описание
Стул пластиковый Field черный ножки из массива бука
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина480 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес3.8 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасадерево
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Вес упаковки17.5 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Габариты упаковки для логистики580
- Изделия стопируютсяДа