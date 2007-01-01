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Настоящее фото товара Стул Field пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Field пластик черный
26 оценок
3 99061
9 990 ₽
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Стул Field пластик черный - фото 1Стул Field пластик черный - фото 2Стул Field пластик черный - фото 3
Распродажа

Стул Field пластик черный

Артикул: CH-016-880
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Field черный ножки из массива бука

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес3.8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасадерево
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Вес упаковки17.5 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяДа
Варианты столешницыВарианты покрытияХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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Варианты столешницы - Морилка бук

Стул Field пластик черный - столешница в цвете ВенгеВенге
Стул Field пластик черный - столешница в цвете Старинный орехСтаринный орех
Стул Field пластик черный - столешница в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Field пластик черный - столешница в цвете ЛакЛак
Стул Field пластик черный - столешница в цвете Светлый орехСветлый орех
Стул Field пластик черный - столешница в цвете Морилка белаяМорилка белая

Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Field пластик черный - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Field пластик черный - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Field пластик черный - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Field пластик черный - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Field пластик черный - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Field пластик черный - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Field пластик черный - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Field пластик черный - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Field пластик черный - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Field пластик черный - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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