Характеристики товара
Описание
Пластиковый стул станет помощником на кухне или украсит кафе. Сиденье и спинка выполнены из литого пластика, прочные, легко поддаются очистке. Ножки изготовлены из массива бука - природного и прочного материала. Стул выдерживает нагрузку до 150 кг. Глубина и ширина сиденья позволяет с комфортом разместиться любому человеку.
Стулья стопируются, что делает их перевозку и хранение еще удобнее.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 57*53*45
Вес брутто: 17,5
Объем: 0,136
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина460 мм
- Глубина430 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес3.8 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Объём упаковки0.14 м3
- Вес упаковки17.50 кг