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Стул Field пластик черный

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Характеристики товара

Описание

Пластиковый стул станет помощником на кухне или украсит кафе. Сиденье и спинка выполнены из литого пластика, прочные, легко поддаются очистке. Ножки изготовлены из массива бука - природного и прочного материала. Стул выдерживает нагрузку до 150 кг. Глубина и ширина сиденья позволяет с комфортом разместиться любому человеку.
Стулья стопируются, что делает их перевозку и хранение еще удобнее.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 57*53*45
Вес брутто: 17,5
Объем: 0,136

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина430 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес3.8 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки17.50 кг

Варианты каркаса

Стул Field пластик черный - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Field пластик черный - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Field пластик черный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Field пластик черный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Field пластик черный - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Field пластик черный - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Field пластик черный - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Field пластик черный - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Field пластик черный - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Field пластик черный - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Field пластик черный - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Стул Field пластик черный - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Стул Field пластик черный - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Стул Field пластик черный - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Стул Field пластик черный - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Стул Field пластик черный - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге

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