Стул полубарный Chilli-QB Square зеленый/ черный каркас

13 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветзеленый, черный

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