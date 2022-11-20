Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Ширина550 мм
- Глубина530 мм
- Вес4.5 кг
- Материал каркасасталь
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.11 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Q5 (НА ПРУТКЕ)
Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый
Стул пластиковый Ginevra, терракота
Стул William с подлокотниками, бархат зелёный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло