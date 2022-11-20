Товар в корзине. Перейти
Барный стул Непал, латте - фото 1Барный стул Непал, латте - фото 2

Барный стул Непал, латте

Артикул: CH-049-766
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Непал, графит
Барный стул Непал, графит
Следующий Барный стул Непал, серый
Барный стул Непал, графит

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром. Велюр прост в уходе и не теряет внешний вид длительное время. Наполнитель - пенополиуретан высокой плотности, который не теряет форму и не деформируется при длительном использовании.
Ножки стула - металл черного цвета.

Количество стульев в коробке: 2 шт/2 кор
Вес брутто (кг): 15
Объем (м3): 0,36

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Высота1100 мм
  • Высота до сиденья780 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес7 кг
  • Обивкавелюр
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Барный стул 1018 черный с деревомНастоящее фото товара Барный стул 1018 черный с деревом, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Барный стул 1018 черный с деревом

Настоящее фото товара Барный стул BST-788 FAN, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
17

Барный стул BST-788 FAN

Стул барный Бомба фиолетовыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
3

Стул барный Бомба фиолетовый

Стул Атлас БМНастоящее фото товара Стул Атлас БМ, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
10

Стул Атлас БМ

Стул Атлас барный МННастоящее фото товара Стул Атлас барный МН, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
3

Стул Атлас барный МН

Стул Атлас барныйНастоящее фото товара Стул Атлас барный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена
16

Стул Атлас барный

Стул барный, складной, ФлудирНастоящее фото товара Стул барный, складной, Флудир, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
3

Стул барный, складной, Флудир

Барный стул Wendy, небесно-голубойНастоящее фото товара Барный стул Wendy, небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 300
Оптовая цена
11

Барный стул Wendy, небесно-голубой

Стул барный Оскар, вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Оскар, вельвет изумрудный

В наличии 78 шт.
Стул барный Оскар, вельвет оранжевыйНастоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Оскар, вельвет оранжевый

В наличии 100 шт.
С этим товаром покупают
Стул КантриНастоящее фото товара Стул Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89010
6 490 ₽
26

Стул Кантри

Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
17

Стул Кантри, без подушки

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39011
5 990 ₽
16

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
4

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Cross, бежевый

Стул пластиковый Cross, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Cross, черный

В наличии 9 шт.
Стул Кросс Кантри, корицаНастоящее фото товара Стул Кросс Кантри, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99010
6 590 ₽
40

Стул Кросс Кантри, корица

Другие товары из разделастулья с металлическими ножками
Стул Solar, голубой шениллНастоящее фото товара Стул Solar, голубой шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59014
6 490 ₽
27

Стул Solar, голубой шенилл

Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическоеНастоящее фото товара Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
30

Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое

Стул Olys, велюр синий, ножки металлНастоящее фото товара Стул Olys, велюр синий, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
18

Стул Olys, велюр синий, ножки металл