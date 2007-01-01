Стулья со спинкой

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Оскар вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
9 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Оскар вельвет изумрудный
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет цвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Настоящее фото товара Стул Венера, микрофибра цвет стальной , произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венера, микрофибра цвет стальной
Настоящее фото товара Стул Амара, ткань, холодный серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Амара, ткань, холодный серый
Настоящее фото товара Стул Амара, ткань, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Амара, ткань, темно-серый
Настоящее фото товара Стул Тео, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Тео
Настоящее фото товара Стул Сиэтл, произведённого компанией ChiedoCover
4 750 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Сиэтл
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Венера диамант вельвет коричневый
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет мятный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Венера диамант вельвет мятный
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Настоящее фото товара Стул Дублин золотая осина, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Дублин золотая осина
Настоящее фото товара Стул Лоренс вельвет карамель, произведённого компанией ChiedoCover-28%
7 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лоренс вельвет карамель
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Венера, вельвет серый
Настоящее фото товара Стул Оскар вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
9 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Оскар вельвет серый
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венера, вельвет сине-зеленый
Настоящее фото товара Стул Лоренс вельвет синий, произведённого компанией ChiedoCover-28%
Новинка
7 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Лоренс вельвет синий
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Молли вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
7 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Молли вельвет королевский синий
Настоящее фото товара Стул Лоренс вельвет антрацитовый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
Новинка
7 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Лоренс вельвет антрацитовый
Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Прайм экокожа серый
Настоящее фото товара Стул Дублин винный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 100 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Дублин винный
Настоящее фото товара Стул Оскар вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
9 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Оскар вельвет сине-зеленый
Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Прайм экокожа коричневый
Настоящее фото товара Стул Дублин коралл, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 100 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Дублин коралл
Настоящее фото товара Стул Spider PK-15, произведённого компанией ChiedoCover
6 350 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Spider PK-15
Настоящее фото товара Стул Дублин террариумный мох, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Дублин террариумный мох
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Дублин тоффи, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 100 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Дублин тоффи
Настоящее фото товара Стул Венский пластиковый бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул Венский пластиковый бежевый
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, темные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames DSW DEEP, темные ножки
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
5
Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Настоящее фото товара Стул Malabo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Malabo, серый
Настоящее фото товара Стул Macao, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 100 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Macao, серый
Настоящее фото товара Стул Дублин лепесток перца, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Дублин лепесток перца
Настоящее фото товара Стул Biarritz, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 300 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Biarritz, коричневый
Настоящее фото товара Стул Soft, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 100 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Soft, кремовый
Настоящее фото товара Стул Soft, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Soft, светло-коричневый
Настоящее фото товара Стул Vilmar, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Vilmar, бежевый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Vilmar, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 450 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Vilmar, темно-серый
Настоящее фото товара Стул Vilmar, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 450 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Vilmar, коричневый
Настоящее фото товара Стул Flower PK-04, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 600 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Flower PK-04, темно-серый
Настоящее фото товара Стул Flower, антрацитовый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
6 200 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Flower, антрацитовый меланж

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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