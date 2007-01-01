Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Высота970 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Цветбежевый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Тюльпан, микровелюр Newtone wine, спинка Aria indigo, деревянные ножки
Стул Mix, сиденье экокожа Space Graphite, спинка велюр Velutto 25, ножки бук, морилка черная, каркас RAL 9005