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Настоящее фото товара Барный стул Тони, велюр синий, металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Тони, велюр синий, металл черный
53 оценки
9 99010
11 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Тони, велюр синий, металл черный - фото 1Барный стул Тони, велюр синий, металл черный - фото 2Барный стул Тони, велюр синий, металл черный - фото 3Барный стул Тони, велюр синий, металл черный - фото 4Барный стул Тони, велюр синий, металл черный - фото 5Барный стул Тони, велюр синий, металл черный - фото 6Барный стул Тони, велюр синий, металл черный - фото 7
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Реальное изображение товара 1 Барный стул Тони, велюр синий, металл черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Барный стул Тони, велюр синий, металл черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Барный стул Тони, велюр синий, металл черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Барный стул Тони, велюр синий, металл черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Барный стул Тони, велюр синий, металл черный производства ChiedoCover
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Барный стул Тони, велюр синий, металл черный

Артикул: CH-024-874
53 оценки
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1110 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1110 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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