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Настоящее фото товара Стул барный ТОЛИКС ВУД со спинкой желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный ТОЛИКС ВУД со спинкой желтый
26 оценок
6 19039
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный ТОЛИКС ВУД со спинкой желтый - фото 1Стул барный ТОЛИКС ВУД со спинкой желтый - фото 2Стул барный ТОЛИКС ВУД со спинкой желтый - фото 3Стул барный ТОЛИКС ВУД со спинкой желтый - фото 4Стул барный ТОЛИКС ВУД со спинкой желтый - фото 5Стул барный ТОЛИКС ВУД со спинкой желтый - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул барный ТОЛИКС ВУД со спинкой желтый производства ChiedoCover
Распродажа

Стул барный ТОЛИКС ВУД со спинкой желтый

Артикул: CH-026-242
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул в стиле Толикс полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка100 кг
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки1440 мм
  • Вес упаковки38.4 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики450
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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