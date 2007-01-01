Характеристики товара
Описание
Широкая спинка, глубокое сиденье и удобные подлокотники обеспечивают все необходимое для комфортного рабочего дня. Идеально подходит для конференц-зоны. Деревянные подлокотники плавно переходят в цельный деревянный каркас полозьев. Максимальная нагрузка 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина655 мм
- Глубина720 мм
- Высота980 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья505 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Материалдерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки890 мм
- Высота упаковки666 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет