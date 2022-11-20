Стул CHILLI-Q SQUARE оливковый / черный каркас

11 оценок

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Стул CHILLI-Q SQUARE оливковый / черный каркас

4.6
4 250 ₽
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Стул CHILLI SQUARE серо-коричневый
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Стул CHILLI-Q SQUARE оранжевый / черный каркас

Характеристики товара

Описание

Стул CHILLI-Q SQUARE оливковый / черный каркас
Сиденье обито велюром HOLLAND, класс 4 Comfort+, 50 000 циклов по Мартиндейлу. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 4 шт./2 кор

Высота (см) 88
Ширина (см) 47
Длина (см) 53
Количество мест 0,5
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 47
Глубина стула (см) 53
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 48
Высота стула (см) 88
Количество стульев в коробке 4 шт/2 кор
Вес брутто (кг) 5,75
Объем (м3) 0,08
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Оливковый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Глубина530 мм
  • Длина480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина470 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота880 мм
  • Объём упаковки0.08 м3

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