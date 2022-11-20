Стул CHILLI-Q SQUARE оливковый / черный каркас
Сиденье обито велюром HOLLAND, класс 4 Comfort+, 50 000 циклов по Мартиндейлу. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 4 шт./2 кор
Высота (см) 88
Ширина (см) 47
Длина (см) 53
Количество мест 0,5
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 47
Глубина стула (см) 53
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 48
Высота стула (см) 88
Количество стульев в коробке 4 шт/2 кор
Вес брутто (кг) 5,75
Объем (м3) 0,08
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Оливковый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Скатерть Габардин, прямоугольная
Скатерть ARS
Комплект мебели Банкетный
Скатерть Ла-Плата
Скатерть Лавандовый принт габардин
Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная
Дорожка для стола, журавинка
Стул CHILLI-Q SQUARE розовый / белый каркас
Стул CHILLI-Q SQUARE розовый / черный каркас
Стул CHILLI-Q SQUARE светло-серый / белый каркас
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt