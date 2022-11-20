Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор
Вес брутто: 8.1
Объем: 0.152
Стол Лидер 2
Стол Лидер 5
Стол Лидер 6
Чехол 54, журавинка
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Чехол 07
Чехол 23
Чехол 31
Чехол 32, журавинка
Чехол 28
Чехол для стола 08
Чехол для стола 09
Стул Молот 20мм
Стул Борно
Чехол 71 Premium
Чехол 74 Premium
Стол Лидер 7
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Чехол для стола 12
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Секция стульев 01
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Чехол для стола 20
Чехол 03
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Чехол 102
Чехол 106
Чехол 107
Чехол 108
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Tolix барный голубой матовый
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки
Стул-кресло Кантри, без подушки
Стол пластиковый квадратный
Кресло Герольд
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Стул Eames Красный
Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, белый
Стул Венский, орех
Стул Венский, белый
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Стул Tolix Wood барный Аквамарин
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Венера, вельвет сине-зеленый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, серый
Стул барный Либерти черный
Стул барный Порше красный
Стул Laval, серебристый
Стул барный Бентли, белый
Стул барный Бентли, черный
Стул барный Купер белый
Стул барный Купер бежевый
Стул Лофт-12 Н барный
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный
Табурет Лофт-12 НМ барный
Кресло Изо G
Стул Самба с пюпитром
Стул Стандарт +
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Прайм экокожа серый
Стул барный Акрилик голубой
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная ИЗО-2
Барный стул Дакота винтажный пепельный
Стул-кресло Алекс-М
Стул Комфорт-М
Стол Консоль Арт Деко серебро
Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь
Стул Форум синий
Стул Форум красный
Стол складной Натали белый
Стол складной Виктория 150
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Стол Лофт 15
Стул Bertoia полубарный черный
Стул Bertoia Diamond
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк с патиной черный
Стул-кресло Newton
Стул-кресло Major Rodeo
Чехол S-24, журавинка
Стол Лофт 16
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стул Eames барный DSW оранжевый
Стул Eames барный DSW ярко-голубой
Стул Infinity белый
Стол Eames T-8, цвет по RAL
Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL
Стол Canyon
Стул Кроссбэк флаг
Стол Киль ясень
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
Стул барный Турин пудровый
Скатерть FIRENZE
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Стул барный Over черный
Стул Амьен фиолетовый
Чехол 08 из плотного спандекса
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Диван офисный Тирон 160
Барный стул Айкава регулируемый
Комплект мебели Банкетный
Стол обеденный Китами
Стол обеденный Кенвуд
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стол Лидер 9, D80см, орех, черный
Стол обеденный Колими
Стол обеденный Колтон
Стол обеденный Крозет
Столик Лейден
Стул Кроссбэк белый/ желтый
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Стул Кроссбэк белый/ красный
Ковролин Blitz
Стол Освальд, 120х80
Стул Гранд, синий вельвет
Стол Hortus Gut
Стул складной банкетный Lite, белый
Скатерть Pryanosti габардин
Конференц кресло Форум-BL
Стул офисный на полозьях VC-21
Скатерть Issy
Диван Veil 3-х местный
Модуль GRAND 1-местный угловой
Модуль GRAND 2-х местный угловой
Стул Бар 1 /МРД
Деревянный табурет Клио
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Кресло Денвер
Кресло Онтарио
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый
Стол обеденный раздвижной Virgo
Стол обеденный Тампа
Скатерть Madrid жаккард
Стул Форли красный
Барный стул Даллас, крутящийся
Барный стул крутящийся черный/ коричневый