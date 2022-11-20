Полубарный стул Chilli Q Square, бежевый велюр/ черный каркас

8 оценок

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Полубарный стул Chilli Q Square, бежевый велюр/ черный каркас

4.8
6 500 ₽
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Полубарный стул Artemis, зеленый велюр
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Полубарный стул Artemis, зеленый велюр

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор

Вес брутто: 8.1

Объем: 0.152

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.4 м3
  • Высота940 мм
  • Длина660 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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5

Стол Лофт 15

Стул Bertoia полубарный черныйНастоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Bertoia полубарный черный

В наличии 51 шт.
Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
9

Стул Bertoia Diamond

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
8

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк с патиной черный

Стул-кресло NewtonНастоящее фото товара Стул-кресло Newton, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Newton

Стул-кресло Major RodeoНастоящее фото товара Стул-кресло Major Rodeo, произведённого компанией ChiedoCover
28 790
Оптовая цена
5

Стул-кресло Major Rodeo

Чехол S-24, журавинкаНастоящее фото товара Чехол S-24, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 310
11

Чехол S-24, журавинка

Настоящее фото товара Стол Лофт 16, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
13

Стол Лофт 16

Стул Кроссбэк с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
11

Стул Кроссбэк с белой подушкой

Стул Кроссбэк с желтой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
14

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

Стул Eames барный DSW оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Стул Eames барный DSW оранжевый

Стул Eames барный DSW ярко-голубойНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW ярко-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
15

Стул Eames барный DSW ярко-голубой

Стул Infinity белыйНастоящее фото товара Стул Infinity белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
14

Стул Infinity белый

В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стол Eames T-8, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
7 150
Оптовая цена
7

Стол Eames T-8, цвет по RAL

Стол Eames T-8 MDF, цвет по RALНастоящее фото товара Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
12

Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL

Настоящее фото товара Стол Canyon, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
11

Стол Canyon

Стул Кроссбэк флагНастоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
11

Стул Кроссбэк флаг

Настоящее фото товара Стол Киль ясень, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
14

Стол Киль ясень

Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
29 49044
51 990 ₽
7

Стол Бруклин 120 x 60 золото

В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover
19 49041
32 990 ₽
5

Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото

В наличии 35 шт.
Стул барный Турин пудровыйНастоящее фото товара Стул барный Турин пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Стул барный Турин пудровый

В наличии 52 шт.
Скатерть FIRENZEНастоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
от4 810
13

Скатерть FIRENZE

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
9

Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый

Настоящее фото товара Стул барный Over черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
5

Стул барный Over черный

Стул Амьен фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
8

Стул Амьен фиолетовый

Настоящее фото товара Чехол 08 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от470
8

Чехол 08 из плотного спандекса

Стул Кроссбэк пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59027
8 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк пластиковый белый

В наличии 100 шт.
Диван офисный Тирон 160Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Тирон 160

Барный стул Айкава регулируемыйНастоящее фото товара Барный стул Айкава регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена
9

Барный стул Айкава регулируемый

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Настоящее фото товара Стол обеденный Китами, произведённого компанией ChiedoCover
от109 190
Оптовая цена
8

Стол обеденный Китами

Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кенвуд

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9907
6 390 ₽
12

Стол Лидер 3, D1800, черный, орех

В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59017
3 090 ₽
10

Стол Лидер 9, D80см, орех, черный

В наличии 50 шт.
Стол обеденный КолимиНастоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
от131 390
Оптовая цена
12

Стол обеденный Колими

Стол обеденный КолтонНастоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
от63 190
Оптовая цена
5

Стол обеденный Колтон

Настоящее фото товара Стол обеденный Крозет, произведённого компанией ChiedoCover
от65 590
Оптовая цена
10

Стол обеденный Крозет

Столик ЛейденНастоящее фото товара Столик Лейден, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена
13

Столик Лейден

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк белый/ желтый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк белый/ красный

Ковролин BlitzНастоящее фото товара Ковролин Blitz, произведённого компанией ChiedoCover
от1 500
Оптовая цена
8

Ковролин Blitz

Стол Освальд, 120х80Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Освальд, 120х80

Стул Гранд, синий вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, синий вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99017
29 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Гранд, синий вельвет

В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Стол Hortus Gut, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
15

Стол Hortus Gut

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99017
3 590 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Pryanosti габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
10

Скатерть Pryanosti габардин

Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-BL, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
9

Конференц кресло Форум-BL

Настоящее фото товара Стул офисный на полозьях VC-21, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул офисный на полозьях VC-21

Настоящее фото товара Скатерть Issy, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
12

Скатерть Issy

Настоящее фото товара Диван Veil 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
12

Диван Veil 3-х местный

Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
9

Модуль GRAND 1-местный угловой

Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
12

Модуль GRAND 2-х местный угловой

Стул Бар 1 /МРДНастоящее фото товара Стул Бар 1 /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
9

Стул Бар 1 /МРД

Настоящее фото товара Деревянный табурет Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
14

Деревянный табурет Клио

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
5

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
10

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
109Хит

Стул Кроссбэк, венге, градиент

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кресло Денвер, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
7

Кресло Денвер

Настоящее фото товара Кресло Онтарио, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
8

Кресло Онтарио

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневыйНастоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
12

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый

Стол обеденный раздвижной Virgo Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Virgo , произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена
6

Стол обеденный раздвижной Virgo

Стол обеденный ТампаНастоящее фото товара Стол обеденный Тампа, произведённого компанией ChiedoCover
от46 99033
69 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Тампа

Скатерть Madrid жаккардНастоящее фото товара Скатерть Madrid жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена
7

Скатерть Madrid жаккард

Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Барный стул Даллас, крутящийсяНастоящее фото товара Барный стул Даллас, крутящийся, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Барный стул Даллас, крутящийся

Барный стул крутящийся черный/ коричневыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся черный/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся черный/ коричневый