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Стул Игнис, ножки черные, велюр серый - фото 1Стул Игнис, ножки черные, велюр серый - фото 2Стул Игнис, ножки черные, велюр серый - фото 3Стул Игнис, ножки черные, велюр серый - фото 4Стул Игнис, ножки черные, велюр серый - фото 5Стул Игнис, ножки черные, велюр серый - фото 6

Стул Игнис, ножки черные, велюр серый

Артикул: CH-049-617
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Глубина600 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес6,2 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсерый

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