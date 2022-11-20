Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Глубина600 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес6,2 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветсерый
Стул обеденный Batista, мятный
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул полубарный Dave латте
Стул полубарный Leo кофейный
Стул Paola зеленый с жаккардом
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом
Стул Bruno винный
Стул Bruno зелёный
Стул Leo латте
Стул Азия 20мм
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Стул Виота 210, фуксия
Стул Lazzoli 2310
Стул Меган велюр капучино