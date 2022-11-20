Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Высота1080 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Вес12.42 кг
- Объем0.15 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
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