Чехол для стола 19
2 220 ₽
Чехол можно сшить на любой стол
Уточняйте цену
* Расстояние между ножек 50 сантиметров
|Ткань
|Диаметр см
|Оптовая цена руб
|Розничная цена руб
|Спандекс
|60
|2220
|2890
|Спандекс
|70
|2240
|2920
|Спандекс
|80
|2260
|2940
|Бифлекс
|60
|3750
|4880
|Бифлекс
|70
|3770
|4900
|Бифлекс
|80
|3790
|4930
Ткань Spectra, велюр
Подстолье металлическое Окто мини
Стеллаж 06
Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72
Столешница слэб №20
Столешница слэб №15
Спот Mia тройной
Уличная урна 9457 дерево
Вешалка Верона 1/1 Д
Урна деревянная на бетонном основании темный шоколад
Чехол для стола 14
Чехол для стола 15
Чехол для стола 16
Чехол для стола 20
Чехол для стола 18
Салфетки Мати
Салфетки Лён
Чехол для стола 01
Чехол для стола 02
Чехол для стола 03