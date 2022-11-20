Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина735 мм
- Глубина620 мм
- Высота162 мм
- Вес2,01 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки220 мм
- Глубина упаковки650 мм
- Объём упаковки0.11 м3
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