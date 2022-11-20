Товар в корзине. Перейти
Каркас кресла Элмер - фото 1Каркас кресла Элмер - фото 2Каркас кресла Элмер - фото 3

Каркас кресла Элмер

Артикул: CH-050-409
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ножки Матрикс
Ножки Матрикс
Следующий Люстра подвесная V2522-5P Maximilian 5*E27*60W
Ножки Матрикс

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина735 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота162 мм
  • Вес2,01 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки220 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подвесной светильник Jackson, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена
2

Подвесной светильник Jackson

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Диван Бриджит, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
16

Диван Бриджит, розовый

Настоящее фото товара Стул Лофт, каркас черный, серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
12

Стул Лофт, каркас черный, серая экокожа

Настоящее фото товара Стол Milena золото/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена
12

Стол Milena золото/ белый

Настоящее фото товара Матрас Classic стандарт, 2000x1500, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена
6

Матрас Classic стандарт, 2000x1500

Подвесной светильник V4050-6P KristenНастоящее фото товара Подвесной светильник V4050-6P Kristen, произведённого компанией ChiedoCover
23 49022
29 990 ₽Оптовая цена
16

Подвесной светильник V4050-6P Kristen

В наличии 41 шт.
Cтол Саванна 180 см массив дуба, тон натуральныйНастоящее фото товара Cтол Саванна 180 см массив дуба, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от131 190
Оптовая цена
2

Cтол Саванна 180 см массив дуба, тон натуральный

Другие товары из разделатовары для интерьера
Настоящее фото товара Стеновые панели Берлин, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
15

Стеновые панели Берлин

Настоящее фото товара Стеновые панели Керкрад, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
15

Стеновые панели Керкрад

Настоящее фото товара Стеновые панели Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
21

Стеновые панели Кельн

Настоящее фото товара Стеновые панели Кемптон, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
27

Стеновые панели Кемптон

Стеновые панели КварелиНастоящее фото товара Стеновые панели Кварели, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
30

Стеновые панели Кварели

Стеновые панели КендаллНастоящее фото товара Стеновые панели Кендалл, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
36

Стеновые панели Кендалл

Настоящее фото товара Стеновые панели Гамбург, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
Оптовая цена
7

Стеновые панели Гамбург