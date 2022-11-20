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Кресло пластиковое Alice, хром, светло-серый - фото 1Кресло пластиковое Alice, хром, светло-серый - фото 2

Кресло пластиковое Alice, хром, светло-серый

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пластиковое кресло Alice с корпусом из технополимера от дизайнеров Arter & Citton имеет стальной каркас Ø16 мм. Контраст между непрозрачной передней частью и глянцевой задней и характерная эргономичная форма отражают особенности этого кресла. Данная модель подходит для использования в помещении и на открытом воздухе

Количество в упаковке 2 шт

Вес брутто 14,5 кг
Размер упаковки 555х535х710 мм

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияИталия

Популярные варианты обивки

Кресло пластиковое Alice, хром, светло-серый - обивка в цвете КраснаяКрасная
Кресло пластиковое Alice, хром, светло-серый - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Кресло пластиковое Alice, хром, светло-серый - обивка в цвете БежевыйБежевый
Кресло пластиковое Alice, хром, светло-серый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло пластиковое Alice, хром, светло-серый - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Кресло пластиковое Alice, хром, светло-серый - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло пластиковое Alice, хром, светло-серый - обивка в цвете 1818
Кресло пластиковое Alice, хром, светло-серый - обивка в цвете blackblack
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