Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке 1 шт
Вес 19,51 кг
Объем 0,197
Основные характеристики
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Количество в упаковке 1 шт
Вес 19,51 кг
Объем 0,197
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