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Стул Абри, белый

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Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке 1 шт
Вес 19,51 кг
Объем 0,197

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Основные характеристики

  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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