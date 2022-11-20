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Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа - фото 1

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа

15 оценок
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Стул Fix Chrome черный экокожа

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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