Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина510 мм
- Глубина500 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул William ромб бархат пудровый
Стул William с подлокотниками ромб, бархат кобальтовый
Стул Marcus, бархат синий
Стул Marcus, бархат светло-серый
Стул на колесах Sephi Roll, серая экокожа
Стул на колесах Sephi Roll, черная экокожа
Стул на колесах Sephi Roll, розовая экокожа
Стул на колесах Sephi Roll, желтая экокожа
Стул на колесах Sephi Roll, бирюзовая экокожа
Стул Азбрук, черный