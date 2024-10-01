Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина600 мм
- Высота1800 мм
- Вес20 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тележка Optimistic для багажа
Тележка Comfortable для склада
Тележка Easy storage для склада
Тележка Reliable для склада
Тележка Organized для склада
Тележка для склада Functional
Шкаф Storage сетчатый, металлический
Тележка Ergonomic для склада
Тележка Tool для склада
Тележка Gadget для склада