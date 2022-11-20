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Стул Пард светло-коричневый

Артикул: CH-036-104
40 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес11.65 кг
  • Объем0.218 л
  • Материал ножекПластик
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

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