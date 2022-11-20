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Стул Roy

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Характеристики товара

Описание

Размер упаковки (ДхШхВ)

660 x 550 x 1200 мм
Вес
6.7 кг
Объем
0.44 куб. м

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Основные характеристики

  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина530 мм

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