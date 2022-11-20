Характеристики товара
Описание
Размер упаковки (ДхШхВ)
660 x 550 x 1200 мм
Вес
6.7 кг
Объем
0.44 куб. м
Основные характеристики
- Высота1070 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина490 мм
- Глубина530 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)
660 x 550 x 1200 мм
Вес
6.7 кг
Объем
0.44 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный