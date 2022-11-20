Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Ширина570 мм
- Длина460 мм
- Вес5.3 кг
- Объем0.04 мл
- Размер упаковки4шт/1кор см
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
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Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
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