Товар в корзине. Перейти
Подушка на стул 39х39, серая - фото 1Подушка на стул 39х39, серая - фото 2Подушка на стул 39х39, серая - фото 3

Подушка на стул 39х39, серая

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чехол на барный стул, треугольная строчка, серый
Чехол на барный стул, треугольная строчка, серый
Следующий Подушка на стул 39х39, коричневый
Чехол на барный стул, треугольная строчка, серый

Характеристики товара

Описание

Универсальная подушка на стул с завязками добавит комфорт при сидении и станет уютным элементом декора вашего дома. Подушка подойдет на сиденье любого стула: пластикового, деревянного и даже мягкого. С помощью завязок подушка на стул надежно фиксируется и не съезжает. Обивка сидушки на стул выполнена из плотной мебельной ткани - рогожка, поэтому сидушка прослужит долго и не потеряет форму. Наполнитель - поролон.

Размер подушки: 39x39 см.

Толщина подушки: 2 см.

У подушки на стул нет съемного чехла, но ее можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме при 30 градусах без использования отбеливающих средств. Глажка запрещена.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Ширина390 мм
  • Длина390 мм
  • Материалрогожка
  • Цветсерый

Похожие товары

Подушка-чехол 03 для стула КьявариНастоящее фото товара Подушка-чехол 03 для стула Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от690
13

Подушка-чехол 03 для стула Кьявари

Подушка 01 для стула Кьявари, 5смНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
6

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2смНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
131Хит

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см

Подушка-чехол 05 на стул КьявариНастоящее фото товара Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от890
6

Подушка-чехол 05 на стул Кьявари

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
8

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, чернаяНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
13

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
11

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
6

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
10

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
12

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
15

Диван Рольф

Настоящее фото товара Светильник настенный 01546, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
6

Светильник настенный 01546

Настоящее фото товара Кашпо Vetro 40, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
15

Кашпо Vetro 40, снежно-белый

Стул с подлокотниками Саймон велюр капучиноНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Саймон велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽Оптовая цена
11

Стул с подлокотниками Саймон велюр капучино

В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Стол Йорк 2200, раздвижной, овальный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от111 790
Оптовая цена
7

Стол Йорк 2200, раздвижной, овальный, белый

Диван Флори-Б velvet венге beigeНастоящее фото товара Диван Флори-Б velvet венге beige, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена
8

Диван Флори-Б velvet венге beige

Настоящее фото товара Кресло Everest S, черная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
13

Кресло Everest S, черная сетка

Другие товары из разделабанкетный текстиль
Чехол 01 белыйНастоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от41037
650 ₽
96Хит

Чехол 01 белый

В наличии 463 шт.
Чехол 01 цветнойНастоящее фото товара Чехол 01 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
4906
519 ₽Оптовая цена
12

Чехол 01 цветной

Чехол 08 белыйНастоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от35047
650 ₽
107Хит

Чехол 08 белый

В наличии 600 шт.