Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина570 мм
- Высота730 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Каркасбук
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
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