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Стул Виньетта, коричневый

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Характеристики товара

Описание

Размеры упаковки

Вес
5 кг
Объем
0.27 куб. м

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Основные характеристики

  • Высота975 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм

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