Характеристики товара
Описание
Размеры упаковки
Вес
5 кг
Объем
0.253 куб. м
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина420 мм
- Глубина520 мм
Размеры упаковки
Вес
5 кг
Объем
0.253 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный