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Стул Гроджин, коричневый

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размеры упаковки

Вес
5 кг
Объем
0.253 куб. м

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина520 мм

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