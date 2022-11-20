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Стул Signal FNSC, белый/ серый - фото 1

Стул Signal FNSC, белый/ серый

9 оценок
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Стул Signal Duran, вельвет серый/ черные ножки

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.06 м3

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