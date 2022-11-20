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Стул Bali, велюр ginger 008, морилка венге - фото 1Стул Bali, велюр ginger 008, морилка венге - фото 2Стул Bali, велюр ginger 008, морилка венге - фото 3Стул Bali, велюр ginger 008, морилка венге - фото 4Стул Bali, велюр ginger 008, морилка венге - фото 5Стул Bali, велюр ginger 008, морилка венге - фото 6

Стул Bali, велюр ginger 008, морилка венге

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес11 кг

Стул Bali, велюр ginger 008, морилка венге — выполненные заказы

Фотография товара Стул Bali, обивка шенилл Ontario aqua sea, геометрический узор, каркас бук, морилка орех от компании ChiedoCover.Стул Bali, обивка шенилл Ontario aqua sea, геометрический узор, каркас бук, морилка орехФотография товара Cтул Bali, велюр Lama 03 col. Sand, цвет каркаса-светлый орех от компании ChiedoCover.Cтул Bali, велюр Lama 03 col. Sand, цвет каркаса-светлый орехФотография товара Стул Bali, Ginger 008, цвет каркаса-венге от компании ChiedoCover.Стул Bali, Ginger 008, цвет каркаса-венге
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