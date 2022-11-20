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Стул складной Hagen, серая экокожа, черный каркас - фото 1Стул складной Hagen, серая экокожа, черный каркас - фото 2Стул складной Hagen, серая экокожа, черный каркас - фото 3Стул складной Hagen, серая экокожа, черный каркас - фото 4Стул складной Hagen, серая экокожа, черный каркас - фото 5Стул складной Hagen, серая экокожа, черный каркас - фото 6Стул складной Hagen, серая экокожа, черный каркас - фото 7

Стул складной Hagen, серая экокожа, черный каркас

Артикул: CH-051-549
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Эргономичный складной стул Hagen – практичное решение для оформления интерьеров малогабаритных квартир, зон отдыха, залов ожидания, учебных аудиторий. Компактная конструкция делает модель удобной для эксплуатации на открытых площадках и выездных развлекательных мероприятиях.

Прочный каркас стула выполнен из металла, рассчитанного на длительную эксплуатацию. Выдерживает нагрузку до 100 кг. Мягкое сиденье с обивкой из экокожки обеспечивает дополнительный комфорт. Мягкая спинка создает надежную опору для спины при длительном сидении.

1 коробки / 2 шт.
Габариты: 98*47*15
Вес брутто: 13,000
Объем: 0,600

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Вес4.3 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки13 кг

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