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Комплект садовой мебели Грация, желтый - фото 1Комплект садовой мебели Грация, желтый - фото 2

Комплект садовой мебели Грация, желтый

Артикул: CH-050-978
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный комплект садовой мебели. Складные стулья и столик не занимают много места для хранения, а компактные размеры и небольшой вес позволяют брать их с собой на пикник или дачу. Комплект изготовлен из металла, а поверхность покрыта слоем краски, которая обеспечивает влагостойкость и легкий уход. Изогнутые ножки с подпятниками позволяют устойчиво установить мебель на любой поверхности. Простой дизайн комплекта дополнит любой дачный участок, веранду или фудкорт. Стулья выдерживают нагрузку до 120 кг.

Высота: Стол -710 мм\ Стул - 810 мм

Материал: Металл окрашенный

Страна происхождения: Китай

Размер: Стол - диаметр -590 мм/ Стул - 380 мм*350 мм*810 мм

Цвет: Желтый

Комплектация: 1 Стол. 2 стула

Высота стола: 710 мм

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Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота810 мм
  • Диаметр столешницы590 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал столешницыметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай

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