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Комплект уличной мебели Калисто - фото 1Комплект уличной мебели Калисто - фото 2Комплект уличной мебели Калисто - фото 3

Комплект уличной мебели Калисто

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект: 1 стол и 2 стула

Каркас стола: алюминий

Размер стола: 600х700 мм

Каркас стула: алюминий

Размер стула: 540х580х760 мм

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