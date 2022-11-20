Характеристики товара
Описание
Комплект: 1 стол и 2 стула
Каркас стола: алюминий
Размер стола: 600х700 мм
Каркас стула: алюминий
Размер стула: 540х580х760 мм
Комплект: 1 стол и 2 стула
Каркас стола: алюминий
Размер стола: 600х700 мм
Каркас стула: алюминий
Размер стула: 540х580х760 мм
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Black
Кресло Лофт Бенедикт
Кресло Изабела
Кресло Либре
Кресло Уни Ка
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди