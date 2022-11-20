Комплект уличной мебели

15 оценок

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Комплект уличной мебели

4.1
12 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Комплект Торни
Комплект Торни
Следующий Стул уличный из реек сосны, темный
Комплект Торни

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер 21 и 4 стула

Длина стола: от 800 до 900 мм

Материал: рейка сосны

Каркас: сталь

Производство Россия

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Варианты размеров

ДлинаммШиринаммВысотаммСтолешницаммВескгОптовая ценаРозничная ценаВ наличии
800.00800.00750.001610.741299016890
900.00900.00750.001613.461399018190

Варианты покрытия

Красное деревоКрасное дерево
СливаСлива
БордоБордо
МахагонМахагон
ЛиственницаЛиственница
ЛимонЛимон
Эбеновое деревоЭбеновое дерево
МоккоМокко
ПалисандрПалисандр
КленКлен
ДубДуб
ОрехОрех

Варианты каркаса

Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
ЧерныйЧерный
БелыйБелый
Темный орехТемный орех
Красное деревоКрасное дерево
КоричневыйКоричневый
Коричневый светлыйКоричневый светлый
ТитанТитан
БронзаБронза
ШампаньШампань
СереброСеребро
ЗолотоЗолото

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