Стол Лидер 21 и 4 стула
Длина стола: от 800 до 900 мм
Материал: рейка сосны
Каркас: сталь
Производство Россия
|Длинамм
|Ширинамм
|Высотамм
|Столешницамм
|Вескг
|Оптовая цена₽
|Розничная цена₽
|В наличии
|800.00
|800.00
|750.00
|16
|10.74
|12990
|16890
|900.00
|900.00
|750.00
|16
|13.46
|13990
|18190
Бант 11
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