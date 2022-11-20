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Комплект уличной мебели Калисто-2 - фото 1Комплект уличной мебели Калисто-2 - фото 2Комплект уличной мебели Калисто-2 - фото 3

Комплект уличной мебели Калисто-2

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Комплект уличной мебели Калисто цветной

Характеристики товара

Описание

Комплект: 1 стол и 2 стула

Каркас стола: алюминий

Размер стола: 600х600х700 мм

Каркас стула: алюминий

Размер стула: 540х580х760 мм

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