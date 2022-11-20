Характеристики товара
Описание
Комплект: 1 стол и 2 стула
Каркас стола: алюминий
Размер стола: 600х600х700 мм
Каркас стула: алюминий
Размер стула: 540х580х760 мм
Комплект: 1 стол и 2 стула
Каркас стола: алюминий
Размер стола: 600х600х700 мм
Каркас стула: алюминий
Размер стула: 540х580х760 мм
Стул Венский, бук
Стул Венский, венге
Стул Венский, цвет по RAL
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Стул Лофт-1
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