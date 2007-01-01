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Настоящее фото товара Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый
26 оценок
9 79011
10 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 1Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 2Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 3Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 4Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 5Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 6Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 7Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 8Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 9Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 10Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 11Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 12
Распродажа

Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый

Артикул: CH-050-897
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина960 мм
  • Глубина1135 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья965 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект садовой мебели из стола и двух скамеек Кейт белый пластик HDPE каркас стальная труба

Высота стола: 740 мм
Ширина стола: 1135 мм
Глубина стола: 610 мм

Высота стула: 405 мм
Ширина стула: 965 мм
Глубина стула: 220 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина960 мм
  • Глубина1135 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья965 мм
  • Глубина сиденья220 мм
  • Вес15 кг
  • Максимальная нагрузка50 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки80 мм
  • Высота упаковки1150 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки16.5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики620
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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