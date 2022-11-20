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Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 1Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 2Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 3Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 4Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 5Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 6Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 7Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 8Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый - фото 9

Комплект стола и двух скамеек Кейт, складной, белый

Артикул: CH-050-897
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект из пластикового стола и двух скамеек входит в перечень мебели, особенно востребованной для кейтеринга. Данный набор мебели позволит с комфортом рассадить участников и гостей различных выездных мероприятий, а при организации банкетов, свадеб и корпоративных праздников поможет создать комфортную обстановку для фуршета. Модель отличается сдержанным и универсальным видом, благодаря чему впишется в концепцию любого события.Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а столешница выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.Нагрузка стола - 50 кг, нагрузка скамеек - 180 кг.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 62*8*115

Вес брутто: 16,500

Объем: 0,060

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Основные характеристики

  • Вес15 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияКитай

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