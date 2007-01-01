Характеристики товара
Описание
Комплект садовой мебели из стола и двух скамеек Кейт белый пластик HDPE каркас стальная труба
Высота стола: 740 мм
Ширина стола: 1135 мм
Глубина стола: 610 мм
Высота стула: 405 мм
Ширина стула: 965 мм
Глубина стула: 220 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина960 мм
- Глубина1135 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья965 мм
- Глубина сиденья220 мм
- Вес15 кг
- Максимальная нагрузка50 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки80 мм
- Высота упаковки1150 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Вес упаковки16.5 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Габариты упаковки для логистики620
- Изделия стопируютсяНет