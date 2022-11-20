Характеристики товара
Описание
Комплект: 1 стол и 4 стула
Каркас: металл
Материал: массив сосны, 18 мм
Размер стола: 800х800х740 мм
Размер стула: 450х620х950 мм
Комплект: 1 стол и 4 стула
Каркас: металл
Материал: массив сосны, 18 мм
Размер стола: 800х800х740 мм
Размер стула: 450х620х950 мм
Чехол 42, габардин белый
Подстолье металлическое 1023
Стул Лофт-5
Кресло лофт New 5
Диван лофт Стэйт Гросс
Блюдце 160 мм для бульонницы Royal Lance 6, 48
Столешница Камо 2, HPL, круглая
Вешалка Шавалье
Кресло пластиковое Ara Lounge, белый
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди