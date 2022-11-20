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Комплект уличной мебели Дача

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Стол уличный Калисто квадратный

Характеристики товара

Описание

Комплект: 1 стол и 4 стула

Каркас: металл

Материал: массив сосны, 18 мм

Размер стола: 800х800х740 мм

Размер стула: 450х620х950 мм

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